На Урале раскрыли дело об убийстве бизнесмена 17-летней давности: помог тест ДНК

Мужчина страдает от психического расстройства. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области сыщики раскрыли дело об убийстве и разбое, совершенное 17 лет назад.

По данным следствия, в начале апреля 2004 года обвиняемый (сейчас ему 41 год) и его сообщник совершили разбой в Михайловске. Нападение произошло на местного предпринимателя и его гражданскую жену.

Подельники зарезали бизнесмена ножами. Мужчина погиб на месте. У потерпевших они похитили 37 тысяч рублей и скрылись на машине, принадлежащей бизнесмену. Позже один из налетчиков прихватил из угнанной машины панель от магнитолы, стоимостью в три тысячи рублей.

Задержать преступников по горячим следам силовикам не удалось. Но работа по их поиску не прекращалась. Выйти на след преступников сыщикам удалось благодаря каплям крови, найденным в похищенной машине. Они принадлежали одному из преступников. Бизнесмен оказал налетчикам активное сопротивление и ранил одного из нападавших его же ножом.

- В связи с расширением экспертных возможностей, в частности, с более широким применением молекулярно-генетической экспертизы, в 2017 году были повторно исследованы вещественные доказательства, имеющиеся в материалах дела, на предмет установления генетических следов, оставленных нападавшими, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Полученные данные о генотипе возможного убийцы придали расследованию новый импульс. Преступника начали искать по базам данных силовиков. В 2020-м году сыщики нашли мужчину с искомым генотипом. Он отбывал наказание в одной из колоний за другое преступление. Под тяжестью неопровержимых улик фигурант сознался в преступлении. Вскоре сыщикам удалось установить и второго участника преступления. Дело по нему было выделено в отдельное производство.

Как рассказал руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Георгий Койнов, на обвиняемого завели уголовные дела сразу по нескольким статьям: «Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем», «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и по статье «Кража».

В ходе психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что 41-летний обвиняемый в период преступления страдал хроническим психическим расстройством. Также он подвержен ему и сейчас. Уголовное дело направлено в суд. СК настаивает на том, чтобы к мужчине применили принудительные меры медицинского характера.

- Фигуранты этой криминальной истории – двое мужчин-подельников – познакомились друг с другом во время работы и проживания в одном из городов Пермского края, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Среди общих интересов у них было и пристрастие к сильнодействующим веществам.

Один из приятелей предложил коллеге поехать к нему в гости на малую родину – в Михайловск. Приятель согласился. Вскоре средства на жизнь у приятелей закончились.

- Парни озаботились вопросом, где бы раздобыть «легких денег». Так им и пришла в голову мысль о нападении на местного коммерсанта, занимавшегося, в том числе, автоперевозками. Вооружившись ножами, сообщники «пошли на дело», итогом чего и стала смерть потерпевшего. В дальнейшем злоумышленники уехали обратно в Пермский край, надеясь «залечь на дно», - рассказал полковник Горелых.

Нападавших удалось поймать в результате совместной работы сыщиков уголовного розыска и следователей СК.

Дело по второму налетчику также завершено и направлено в суд.