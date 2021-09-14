На ЕВРАЗ НТМК введен в работу цифровой помощник на шаропрокатном стане

Производство шаров на ЕВРАЗ НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

На шаропрокатном стане рельсобалочного цеха введен в работу цифровой помощник, который позволяет синхронизировать работу оборудования и увеличить объем производства стальных мелющих шаров на 3 % в год. Ежегодный экономический эффект от внедрения оценивается в сумму около 70 млн рублей.

Цифровой помощник позволяет объединить в единую систему работу трех постов управления прокатным станом, синхронно вносить изменения в технологию проката: корректировать температуру металла и скорость.

Ядро программы обрабатывает массив данных о работе оборудования. Каждую смену программа прогнозирует оптимальные режимы работы агрегатов для достижения нужного качества и объема продукции. Технологи участка могут принять предложенные режимы либо изменить их, оставив комментарии о причинах решения.

Стальной шар ЕВРАЗ НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Функции цифрового помощника постоянно расширяются. В ближайшее время в него добавят функцию отслеживания металла: номер плавки, группы твердости и размера шаров, находящихся в производстве. Это позволит еще более строго контролировать качественные показатели продукции.

«Цифровой помощник позволит осваивать производство шаров с разными качественными показателями по твердости, что позволит расширить рынок сбыта и начать производство шаров для иностранных заказчиков», - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Шаропрокатный стан в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу в 2018 году. Здесь производят семь типоразмеров шаров диаметром от 60 до 120 мм самой высокой, пятой группы твердости, которые ранее выпускали только за рубежом.