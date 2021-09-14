В Екатеринбург прилетели чемпионы Паралимпийских игр по волейболу сидя

В Екатеринбурге встретили спортсменов-участников Паралимпийских игр. Мужская сборная завоевала серебряные медали Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 сентября в Екатеринбург из Токио вернулись спортсмены Свердловской области по волейболу сидя. Мужская сборная России под руководством главного тренера Танаткана Букина стала серебряным призером Паралимпиады в Токио.

В аэропорту «Кольцово» спортсменов встретили друзья и родственники, а также министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Призерам вручили цветы и подарки, а оркестр исполнил гимн Российской Федерации.

- Я оцениваю игру сборной на 100 процентов. Ребята максимально выложились, выполнили в полуфинале заложенную установку, вышли в финал и в финале показали хорошую игру, - поделился впечатлениями от игры тренер сборной Танаткан Букин.

В финале россияне уступили команде Ирана со счетом 1-3. Бронзу завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая в матче за третье место сборную Бразилии (3-1). Соревнования по волейболу сидя проводятся на Паралимпиадах с 1976 года.

Напоминаем, что доставщик еды из Екатеринбурга выиграл второе золото на Паралимпиаде в Токио. Михаил Асташов одержал победу в шоссейной гонке с раздельным стартом.

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