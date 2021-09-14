На Урале пропала 35-летняя женщина в сланцах и меховой шапке

На момент пропажи Наталья Бурык была одета в голубые сланцы и серую меховую шапку. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В районе Верхней Пышмы пропала 35-летняя Наталья Бурык. О ее местонахождении ничего не известно с 13 сентября 2021 года, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры рассказали «КП Екатеринбург», что пропавшая женщина вместе с мужем охраняла официальную лесовырубку со стороны Нижнего Тагила. У нее естьсерьезные проблемы со здоровьем.

- В какой-то момент что-то пошло не так и она пропала. Лес ей не знаком, - рассказали в поисковом отряде.

Рост: 160 сантиметров

Глаза: карие

Волосы: теменные

Особые приметы: нет зубов

На момент пропажи Наталья Бурык была одета в серую кофту с капюшоном, розовые спортивные штаны, голубые сланцы и серую меховую шапку.

Те, кому известно что-то о местонахождении женщины, могут обратиться к инфоргу в поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру 8 902 284 95 00.

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