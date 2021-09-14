ГИБДД предупредила о сложной ситуации на дорогах из-за дождя в Екатеринбурге

ГИБДД советует в плохую погоду носить световозвращатели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГИБДД Екатеринбурга рекомендует водителям и пешеходам быть внимательнее на дорогах из-за дождя. В такую погоду снижается видимость, а асфальт становится скользким, сообщает ведомство.
- Особенно опасны резкие маневры и движение с высокой скоростью, ведь на мокрой дороге тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается, - говорится в сообщении.
Также Госавтоинспекция рекомендует быть осторожнее пешеходам. При переходе проезжей части им нужно снять капюшон и убрать зонт, чтобы посмотреть на дорогу.
Кроме того, ГИБДД советует в плохую погоду носить световозвращатели. Они указывают на пешехода на неосвещенной дороге и снижают риск наезда на него. Если водитель включил ближний свет фар, он может увидеть человека на дороге на расстоянии 25-50 метров. Световозвращатель увеличивает это расстояние до 150-200 метров при ближнем свете и до 350 метров при дальнем.
ГИБДД призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения в дождливую погоду, чтобы сохранить здоровье и жизнь.
Ранее синоптики предупредили свердловчан о мокром снеге, который пройдет в ночь с 13 на 14 сентября и ночью 15 сентября. МЧС в свою очередь предупредило о заморозках ночью 14 сентября в Свердловской области. Температура ночью должна была опуститься до -5°C.
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