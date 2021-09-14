На Трудовой из-за ДТП с автобусом образовалась большая пробка

Километровый затор образовался, пока участники аварии звонили в ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Трудовая, возле Березовского тракта, из-за ДТП легковушки с автобусом водители стоят в пробке. Километровый затор образовался, пока участники аварии звонили в ГИБДД.

- В ДТП никто не пострадал, участники самостоятельно проследовали в ГИБДД для оформления ДТП, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции попросили водителей сегодня, 14 сентября, быть особенно внимательными на дорогах из-за погодных условий и соблюдать правила дорожного движения. Отметим, по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум два дня. При этом температура воздуха будет довольно комфортной - столбики термометров будут подниматься выше 20 градусов.

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