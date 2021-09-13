В Екатеринбургском зоопарке реконструируют вольер для белых медведей

Фото: портал государственных закупок

В Екатеринбургском зоопарке собираются реконструировать вольер для белых медведей. Планируется, что на эти цели выделят почти 38 миллионов рублей, все работы должны завершиться к концу апреля, а заявки на участие в тендере принимаются до 21 сентября. Обновленная площадка для животных будет почти в три раза больше нынешнего вольера.

- На сегодняшний день существующий вольер не соответствует современным нормам по содержанию белых медведей в неволе, разработанным ЕАРАЗА. А в обновленном помещении смогут проживать не два, а три медведя, - говорится на портале госзакупок.

Вместо решеток по периметру будут установлены стеклянные окна. Так будет не только красивее, но и безопаснее. Кроме того, они обеспечат лучший обзор для посетителей и звукоизоляцию.