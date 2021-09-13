В Свердловской области ликвидировали все лесные пожары

На сегодняшний день в регионе ввели особый противопожарный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидировали лесные пожары, которые бушевали с начала августа. За последние сутки удалось справиться с шестью возгораниями на общей площади 594 гектара. На сегодняшний день в регионе ввели особый противопожарный режим. Об этом пишет пресс-служба Уральской базы авиационной охраны лесов.

- Уральская авиабаза продолжает патрулирование территории, в ближайшее время запланированы вылеты Серовского и Алапаевского авиаотделений, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, 5 сентября стало известно, что в Свердловской области ликвидировали самый крупный лесной пожар, с которым боролись с 14 августа. Площадь возгорания в районе озера Глухое и коллективного сада «Мирный» в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги составила 760 гектаров.