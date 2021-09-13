В Екатеринбурге выбрали главного врача сети центров «Олмед» вместо умершего Олега Смирнова

Фото: пресс-служба медицинских центров "Олмед"

Сердечно-сосудистый хирург Андрей Пешков станет главным врачом сети «ОЛМЕД», на этом посту он сменит Олега Смирнова, который скончался в Екатеринбурге в конце августа. Известно, что Андрей Пешков является учеником умершего врача и ранее работал на должности главного врача екатеринбургских филиалов «Олмед».

- Андрей Владимирович – опытный сердечно-сосудистый хирург, более 10 лет специализируется на лечении варикозной болезни, кандидат медицинских наук, действующий член Всероссийского общества ангиологов и сосудистых хирургов, - сообщают в пресс-службе «Одмед».

Напомним, умерший Олег Смирнов посвятил медицине больше 25 лет своей жизни, специализировался в области сосудистой хирургии. Он был одним из создателей «Олмед» и внес вклад в развитие центров как в городе, так и по всему региону. По предварительной версии, его смерть не была связана с коронавирусом.