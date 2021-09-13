На перекрестке Чапаева и Большакова вспыхнула машина каршеринга

Машина загорелась посреди дороги. Фото: @SvetEKB

Как сообщают очевидцы, в понедельник днем, 13 сентября, почти в самом центре Екатеринбурга загорелась машина. У перекрестка улиц Чапаева и Большакова вспыхнул автомобиль, ехавший посреди дороги. После этого к месту ЧП прибыли пожарные. По словам очевидцев, машина принадлежала одному из сервисов каршеринга.

- В 17.30 поступило сообщение о пожаре по улице Большакова в Екатеринбурге, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади в два квадратных метра горел легковой автомобиль. В течение пяти минут пожарные справились с огнем, после чего приступили к проливке сгоревшего автомобиля.

Всего на место ЧП прибыли две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Причина возгорания устанавливается. Никто из людей не пострадал.