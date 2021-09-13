На Урале цены на стройматериалы выросли на 60%

Что касается металлопродукции, на стоимости отразилось изменение мировых цен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 60% выросли цены на стройматериалы. Об этом сообщила начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС России Ольга Смирнова на пресс-конференции.

При этом цены на металл выросли на 45-55%. Бетон подорожал на 5-20%. Стоимость асфальта повысилась до 15%. Также изменения коснулись и пиломатериалов, которые подорожали на 20-50%, а металлопродукция - на 45%. Кроме того, цена на теплоизоляционные материалы поднялась на 50-60%, на ПВХ-продукцию — на 25%. Кирпич вырос в стоимости от 2 до 15%.

- В качестве основных причин роста цен на древесину, пиломатериалы обозначен рост себестоимости, увеличение спроса на внутреннем рынке, - заявила Смирнова.

Также он отметила, что после снятия коронавирусных ограничений в 2020 году объем заготовок древесины снизился, а спрос на пиломатериалы на внутреннем и внешних рынках вырос.

Что касается металлопродукции, на стоимости отразилось изменение мировых цен. Производителям продукции пришлось их поднять. Также повысились логистические расходы.

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