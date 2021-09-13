До 5000 рублей кэшбэка в месяц: УБРиР продлил акцию для предпринимателей по бизнес-картам

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продлевает сроки акции для владельцев бизнес-карт до 31 октября 2021 года.

Напомним, согласно условиям, владельцы бизнес-карты Mastercard УБРиР могут каждый месяц получать 4 тысячи рублей на свой счет, просто совершая каждую неделю минимум одну покупку на 5 тысяч рублей. Выплаты начисляются автоматически по итогам каждого месяца.

Также в рамках акции новые клиенты, совершившие в сентябре и октябре этого года покупки по бизнес-карте на сумму более 30 тысяч рублей, смогут дополнительно получить на счет 1 тысячу рублей, то есть, суммарно они смогут вернуть 5 тысяч рублей в месяц. Таким образом, кэшбэк за покупки составит практически 17%, в то время как в среднем на рынке он равен 5%. Согласно условиям, новыми клиентами являются предприниматели, оформившие бизнес-карту с сентября по октябрь 2021 года, или клиенты, которые не совершали покупки по бизнес-картам с 1 июня по 31 августа 2021 года.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, клиенты высоко оценили предложение по бизнес-картам. Судя по статистике банка, транзакционная активность предпринимателей в период акции (июнь-август) заметно выросла по сравнению со значениями января-мая. Так, среднемесячное количество операций по бизнес-картам во время акции выросло на 19,5%, а обороты увеличились на 13%.

«Возможность получения такого крупного кэшбэка стала хорошей мотивацией для бизнесменов. Те, кто уже получили выплаты, прекрасно понимают, что это живые деньги, которые можно потратить на любые цели. И, в том числе, на оплату обслуживания расчетного счета», - отметила Елена Сорвина.

Оформить бизнес-карту можно в любом отделении УБРиР, обслуживающем корпоративных клиентов. Компания может выпустить сколько угодно бизнес-карт Mastercard для своих сотрудников, устанавливать лимиты операций по ним, а также застраховать средства на ней от мошенников. Подробности можно узнать на сайте банка.