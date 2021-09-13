Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный журналист РФ» Александру Левину

Председателем Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин стал в 2013 году

Президент Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный журналист России» председателю общественной палаты Свердловской области и Свердловского творческого союза журналистов Александру Левину. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном портале правовой информации. Как сообщается в документе, звание Александру Левину было присвоено за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.

В этом году Александр Левин также получил знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени и премию Российского Союза журналистов «Золотое перо России» в номинации «Легенда российской журналистики».

Александр Левин - потомственный репортер. Его отец, Юрий Левин, был фронтовым журналистом, печатался в «Комсомолке». Александр, как и отец, захотел быть журналистом, поступил на журфак в УрГУ, а затем пошел работать в «Вечерний Свердловск» корреспондентом. А почти через 20 лет, в 1991 году, ушел из «Вечерки» с должности заместителя редактора в команду главы администрации Свердловской области Эдуарда Росселя работать пресс-секретарем. Председателем Свердловского творческого союза журналистов он стал в 2013 году.