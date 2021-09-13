В Екатеринбурге с начала года в авариях с грузовиками пострадали 50 человек

С начала года за нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 720 водителей грузовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с начала года в 38 авариях с грузовиками пострадали 50 человек и четыре погибли. В связи с этим госавтоинспекторы усилили контроль за соблюдением ПДД водителями большегрузов.

- К примеру, за время рейдового мероприятия у поселка Изоплит осмотрено более 60 большегрузов. У водителей проверяли наличие документов, необходимых для управления грузовым транспортом, работающих тахографов, технического состояния грузовиков. Большая часть нарушений связана с использованием тахографа, контролирующего соблюдение водителем режима труда и отдыха, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Во время рейда также выявлены и другие нарушения, в числе которых управление грузовиком без полиса ОСАГО, путевого листа и товарно-транспортной накладной. На нарушителей - должностных и юридических лиц, завели административные дела.

Всего с начала 2021 года сотрудниками отделения технического надзора ГИБДД Екатеринбурга проведено 48 профилактических рейдов. За это время за нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 720 водителей грузовиков.