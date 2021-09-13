В Екатеринбурге зооспасатели вытащили котенка, провалившегося в мусоропровод

Люк был открыт, что не помешало котенку запрыгнуть в него и упасть. Фото: vk.com/zoo_spas_ekb

Жалобное мяуканье накануне стало разноситься по жилой многоэтажке на улице Советской. Звук доносился из мусоропровода, которым собственники квартир уже давно не пользуются, но люки в который так и не заварили. Как оказалось, на втором этаже котенок через один такой люк просто свалился внутрь. Повезло, что высота небольшая – усатый приземлился на жесткую поверхность, но не пострадал. Однако достать его без помощи зооспасателей было нельзя.

- Домашний котенок по недосмотру хозяев вышел в подъезд и сразу запрыгнул в открытый люк, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Зенков, зооспасатель. - Он провалился до уровня первого этажа на три метра вниз. Причем из этого же мусоропровода год назад мы уже спасали котенка.

Чтобы достать котенка из мусоропровода, зооспасатель спустил вниз веревку с петлей. Когда котенок стал с нею играть, мужчина подхватил ею животное и поднял назад на уровень второго этажа. Сам котенок не пострадал и был возвращен хозяйке.