Бывший зампред банка «Кольцо Урала» получил условный срок за взятку экс-главе полиции Екатеринбурга

Банкира арестовали и отправили в СИЗО 247 сентября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему заместителю председателя банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву, который дал взятку экс-начальнику городского УМВД Игорю Трифонову. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в Ленинском районном суде.

- Пять лет условно с испытательным сроком четыре года, - рассказали там о приговоре.

Также в суде отметили, что условное осуждение выбрали, потому что было досудебное соглашение.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 годы. В 2015 году Коноплев через посредников передал ему 7,5 миллиона рублей взятки за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника «Кольцо Урала».

23 сентября 2020 года сотрудники ФСБ задержали Коноплева в Екатеринбурге. На следующий день его арестовал суд и банкира отправили в СИЗО. А 18 сентября в Москве задержали бывшего начальника УМВД Екатеринбурга генерала Трифонова.

Источник «КП Екатеринбург» рассказывал, что задержаниям Трифонова и Коноплева предшествовали показания бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции Эдуарда Воронина. Его обвиняли в превышении должностных полномочий.

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