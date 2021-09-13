На Урале спрос на программистов вырос на 85%

На Урале программистам в среднем готовы платить 115,2 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спрос на программистов вырос на 85,4%. Об этом сообщает компания интернет-рекрутмента HeadHunter.

- Самое распространенное требование к опыту работу программистов – от года до трех лет, такой диапазон указан ровно в половине (50%) вакансий, - говорится в исследовании.

Еще 36% работодателей хотят найти сотрудника с опытом от трех до шести лет. 10% копаний готовы взять человека без опыта работы и только 3% вакансий требуют опыт от шести лет.

Свердловская область по росту спроса на программистов занимает восьмое место по России. По зарплате для сотрудников региона занимает шестую строчку. На Урале программистам в среднем готовы платить 115,2 тысячи рублей.

По всей России спрос на работников в сфере IT вырос на 72,4%. Больше всего он заметен в Республике Карелия, Оренбургской области и Смоленской области. По последним данным, на одну вакансию программиста приходится всего 1,4 резюме. При этом средняя зарплата по стране у работников этой сферы в 2,5 раза выше.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка