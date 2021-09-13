Екатеринбурженку на 9 лет отправили в колонию за убийство сеседки

Суд признал 39-летнюю местную жительницу виновной в убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 39-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве. Все случилось 5 декабря 2020 года в доме на улице Ереванской. По данным СК по Свердловской области, во время застолья с соседкой, обвиняемая поссорилась с ней и воткнула ей нож в область груди. Пострадавшая женщина скончалась по пути в больницу.

- Сообщение о ножевом ранении поступило в отдел уголовного розыска отдела полиции 5 декабря 2020 года в 19:30. В дальнейшем ныне уже осужденная гражданка дала признательные показания, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Суд приговорил екатеринбурженку к девяти годам лишения свободы исправительной колонии общего режима.