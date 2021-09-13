Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы в Стамбул из Кольцово

Первый рейс из Екатеринбурга в Стамбул запланирован на 20 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Победа» возобновляет регулярные рейсы в Стамбул из международного аэропорта Кольцово. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Первый вылет из Екатеринбурга запланирован на 20 сентября в 08:50. В Стамбуле самолет приземлится в 11:40 по местному времени.

- Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам на самолете Boeing 737 вместимостью до 189 пассажиров, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Сейчас улететь в Стамбул из Екатеринбурга можно рейсами авиакомпании Turkish Airlines. В Кольцово отметили, что с запуском перелетов на «Победе» общее число рейсов в турецкий город вырастет более чем вдвое - до семи в неделю.