Мужчина выпил на работе и сел за руль Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Сысерти 12 сентября под колесами автомобиля погибла 47-летняя женщина. Она шла по обочине дороги недалеко от дома Герцена, 2А, когда на нее вылетела с проезжей части Toyota Corolla.

- Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, выполняя обгон в запрещенном для этого месте, не учел боковой интервал до движущегося в попутном направлении автомобиля ГАЗ и допустил с ним столкновение. После чего он потерял контроль и выехал на правую обочину, где совершил наезд на пешехода, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Женщина скончалась в машине скорой помощи. В ГИБДД установили, что она шла по обочине, не нарушив правил ПДД. Водитель же Toyota Corolla оказался пьян. Результат медосвительстования показал результат - 0, 367 мл/л в выдыхаемом воздухе.

Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что работает на заводе недалеко от места, где произошло ДТП. Он выпил на работе и ушел оттуда раньше положенного времени.

- Употребив алкоголь водитель уже не способен адекватно оценивать дорожную ситуацию, замедляется реакция и возникает желание постоянно прибавлять скорость. Такое поведение приводит к трагическим последствиям не только для самого нетрезвого водителя, но и для окружающих, - напомнили в ГИБДД.

Мужчину задержали, а его машину отправили на спецстоянку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения повлекшее по неосторожности смерть человека.

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