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Общество12 сентября 2021 16:56

Одну из крупнейших свердловских ферм собираются обанкротить

С этим требованием в суд планирует обратиться Сбербанк
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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На конец 2020 года у компании была высокая краткосрочная кредиторская задолженность

На конец 2020 года у компании была высокая краткосрочная кредиторская задолженность

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сбербанк заявил о намерении подать в Арбитражный суд Свердловской области иск о банкротстве ООО «Полевская ферма». Сообщение об этом содержится на сайте в Единого Федерального реестра сведений юридических лиц.

О том, какую сумму ферма задолжала крупнейшему банку страны в реестре не говорится.

По данным «Коммерсанта» на конец 2020 года у компании была высокая краткосрочная кредиторская задолженность в размере 39,7 млн рублей.