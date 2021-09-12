Одну из крупнейших свердловских ферм собираются обанкротить

На конец 2020 года у компании была высокая краткосрочная кредиторская задолженность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сбербанк заявил о намерении подать в Арбитражный суд Свердловской области иск о банкротстве ООО «Полевская ферма». Сообщение об этом содержится на сайте в Единого Федерального реестра сведений юридических лиц.

О том, какую сумму ферма задолжала крупнейшему банку страны в реестре не говорится.

По данным «Коммерсанта» на конец 2020 года у компании была высокая краткосрочная кредиторская задолженность в размере 39,7 млн рублей.