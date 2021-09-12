Дебошира задержал спецназ. Фото: E1.RU

Стали известны подробности инцидента на Союзной,27 в Екатеринбурге. Напомним, силовики были вынуждены оцепить двор из-за возможной угрозы взрыва.

Полиции поступила информация о том, что в одной из квартир находится мужчина с боевой гранатой.

На место незамедлительно выехала полиция и Росгвардия. Мужчину задержали.

- Угрозы взрыва не была, граната оказалось муляжом, - сообщил «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дебоширом оказался водитель «Газели» по фамилии Трунтов. Дебошир поссорился со своей сожительницей и решил ее напугать.