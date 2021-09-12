На Среднем Урале от коронавируса скончались 36 человек

По данным на 12 сентября в регионе подтвердилось 506 новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зафиксирована 36 случаев смерти больных COVID-19. С момента начала вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области пандемия унесла жизни 5 610 уральцев.

По данным на 12 сентября в регионе подтвердилось 506 новых случаев коронавируса.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 129 706, - уточнили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.