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Общество12 сентября 2021 12:28

На Среднем Урале от коронавируса скончались 36 человек

Общее число подобных случаев в регионе достигло 5 610
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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По данным на 12 сентября в регионе подтвердилось 506 новых случаев коронавируса

По данным на 12 сентября в регионе подтвердилось 506 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зафиксирована 36 случаев смерти больных COVID-19. С момента начала вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области пандемия унесла жизни 5 610 уральцев.

По данным на 12 сентября в регионе подтвердилось 506 новых случаев коронавируса.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 129 706, - уточнили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.