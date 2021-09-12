На Малышева произошло массовое ДТП: момент аварии попал на видео

Китайская иномарка оказалась смята. Фото: "Свет Екатеринбург "/ T.me

Ночью в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла 12 сентября около 01:00 в районе дома 123/1 по улице Малышева.

По предварительным данным, BMW ехал по Малышева со стороны Гагарина в сторону Коминтерна. Водитель наехал на бордюрный камень. После этого неуправляемая иномарка протаранила Geely, а затем влетела в Volkswagen Polo.

Судя по видео, опубликованным пабликом «Инцидент-Екатеринбург», иномарка ехала на огромной скорости.

- В результате ДТП водитель Geely получил телесные пвреждения. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки он был доставлен в ГКБ 23, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.