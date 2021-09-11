Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 сентября 2021 20:37

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в угоне отечественной легковушки

ВАЗ был украден в одном из дворов на Уралмаше
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобиль полицейские вернули владельцу

Автомобиль полицейские вернули владельцу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне ВАЗа из одного из дворов на Уралмаше. Злоумышленником оказался нигде неработающий, ранее не судимый местный житель.

- В результате комплекса необходимых розыскных мероприятий оперативники территориального ОВД задержали подозреваемого в угоне. Свой поступок он мотивировал желанием покататься, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Машину вернули владельцу. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.