В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в угоне отечественной легковушки

Автомобиль полицейские вернули владельцу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне ВАЗа из одного из дворов на Уралмаше. Злоумышленником оказался нигде неработающий, ранее не судимый местный житель.

- В результате комплекса необходимых розыскных мероприятий оперативники территориального ОВД задержали подозреваемого в угоне. Свой поступок он мотивировал желанием покататься, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Машину вернули владельцу. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.