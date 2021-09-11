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Общество11 сентября 2021 14:00

Сайт «Областной газеты», заблокированный Роскомнадзором, снова работает

Издание исключили из реестра запрещенных
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Спустя несколько часов после блокировки сайт снова заработал

Спустя несколько часов после блокировки сайт снова заработал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сайт «Областной газеты» снова работает. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор «Областной газеты».

- Благодаря мощнейшему общественному резонансу, действиям председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина и почти молниеносной реакции московских коллег сайт разблокирован и исключен из реестра запрещенных, - написал Дмитрий Полянин. - Однако, это не отменяет необходимости проведения проверки по этому инциденту.

Напомним, о блокировке сайта «Областной газеты» Роскомнадзором сообщили сегодня утром, 11 сентября в группе ВКонтакте издания. Там рассказали, что сайт оказался заблокирован из-за шуточного материала «Красной бурды» действующей на базе газеты. В Роскомнадзоре позже заявили, что не имеют отношения к блокировке издания.

- Ни Федеральная служба, ни управление по УрФО не принимали такого решения и не блокировали сайт «Областной газеты», - рассказал руководитель управления Роскомнадзора по УрФО Александр Ермаков.