В Екатеринбурге два пешехода пострадали из-за столкновения легковушек

Пострадавших доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на 8 марта, 207 вечером, 10 сентября, два пешехода пострадали из-за столкновения легковушек. По данным ГИБДД, пострадавшие - это водители машин, которые в момент аварии стояли на проезжей части.

- Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по улице 8 марта со стороны объездной в сторону переулка Рижский, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль Renault Logan и стоящего пешехода - водителя Renault. После этого Renault отбросило на ВАЗ 21083 и стоящего пешехода - его водителя, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавших доставили в больницу. У одного из них диагностировали сочетанную травму, у второго - ушиб голени.

Известно, что водитель Renault Logan - таксист, остановился на проезжей части, так как у него закончился бензин. Водитель ВАЗ остановился рядом с иномаркой, чтобы помочь.