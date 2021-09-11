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Общество11 сентября 2021 8:53

Роскомнадзор заблокировал сайт «Областной газеты»

Причиной послужил материал по которому состоялось пять судебных процессов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Сайт издания заблокировали из-за материала по которому состоялось пять судебных процессов

Сайт издания заблокировали из-за материала по которому состоялось пять судебных процессов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания «Областная газета». Об этом сообщили в группе ВКонтакте общественно-политической газеты.

- Сайт OBLGAZETA.RU заблокирован по уведомлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и внесен в «Единый реестр доменных имен [...] содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Причиной является материал, по которому состоялось пять судебных процессов и принято окончательное решение в пользу ОГ и «Красной бурды», - сообщается в посте.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» один из журналистов издания, речь идет о «Красной бурде», которая действует на базе «Областной газеты» и материал носил шуточный характер. Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин написал на своей странице в Facebook, что издание также привлечено к административной ответственности за отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, опубликованных на официальном правовом портале Свердловской области.