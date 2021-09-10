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Общество10 сентября 2021 20:52

Школьник из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по шашкам

Глеб Смертин взял две награды в возрастной категории до 14 лет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сам школьник теперь мечтает выполнить норматив мастера спорта

Сам школьник теперь мечтает выполнить норматив мастера спорта

Фото: Александр ГЛУЗ

Шестиклассник из Нижнего Тагила по имени Глеб Смертин стал чемпионом мира по шашкам. На соревнованиях, которые проходили в Турции, школьнику удалось завоевать две награды в возрастной категории до 14 лет. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

Мальчик учится в лицее и на протяжении последний четырех лет посещает спортивную школу «Стратегия», именно там ему привили любовь к этой игре.

- Мальчик очень талантлив, он много работает над собой, чтобы достичь желаемого мастерства. У меня есть и другие ученики, однако именно Глеб сумел достичь наибольших результатов, - заявляет его тренер Владимир Краев.

Сам школьник теперь мечтает выполнить норматив мастера спорта. Для этого ему необходимо принять участие в чемпионате среди взрослых участников.