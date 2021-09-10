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Происшествия10 сентября 2021 20:12

В Березовском осудили женщину, забившую своего знакомого кочергой

В феврале этого года шумное застолье обернулось трагедией
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Женщину признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»

Женщину признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском осудили 47-летнюю местную жительницу, которая забила кочергой своего знакомого. Следователи выяснили, что все случилось в середине февраля этого года. Женщина распивала спиртные напитки в компании товарищей. В шумной застолье участвовал и 54-летний мужчина, который жил в том же доме.

- Между ними возник конфликт на почве того, что накануне ночью мужчина вел себя шумно и не давал никому спать. В процессе ссоры женщина стала причинять своему оппоненту множественные удары, в том числе руками, ногами, металлическим совком и кочергой. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Женщину признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По решению суда она проведет в колонии общего режима девять лет.