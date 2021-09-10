В Березовском осудили женщину, забившую своего знакомого кочергой

Женщину признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском осудили 47-летнюю местную жительницу, которая забила кочергой своего знакомого. Следователи выяснили, что все случилось в середине февраля этого года. Женщина распивала спиртные напитки в компании товарищей. В шумной застолье участвовал и 54-летний мужчина, который жил в том же доме.

- Между ними возник конфликт на почве того, что накануне ночью мужчина вел себя шумно и не давал никому спать. В процессе ссоры женщина стала причинять своему оппоненту множественные удары, в том числе руками, ногами, металлическим совком и кочергой. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Женщину признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По решению суда она проведет в колонии общего режима девять лет.