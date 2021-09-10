В Екатеринбурге на ремонт ДК Железнодорожников потратят почти 40 миллионов рублей

В здании запланирован косметический ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируется ремонт дворца культуры железнодорожников, который расположен на улице Челюскинцев. На работы выделят почти 40 миллионов рублей, объявление появилось на портале государственных закупок.

В здании запланирован косметический ремонт. Подрядчик должен выполнить грунтовку и штукатурку потолков, оклейку обоями, установку потолочных решеток, разборку цементных полов, ремонт коснется фойе большого зала, самого помещения, библиотеки, - говорится на портале.

Заявки на участие принимаются до 27 сентября, а сами торги состоятся 21 октября. Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге отремонтируют здание студенческого общежития Уральского технического института связи и информатики на улице Мельникова, 52А. Согласно документам, в девятиэтажном здании 1988 года постройки должны будут заменить окна, балконные двери и кровлю.