Под Кировградом в столкновении микроавтобуса и легковушки пострадал 11-летний школьник

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области 11-летний мальчик пострадал при столкновении микроавтобуса Ford и легкового «УАЗа». Авария произошла на подъезде к поселку Нейво-Рудянка. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель легковушки, он не уступил дорогу «Форду».

- С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана левой голени мальчик госпитализирован в ЦГБ Кировграда, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В момент столкновения в салоне микроавтобуса находились пять пассажиров. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, это помогло избежать более серьезных последствий.

Автоинспекторы выяснили, что пострадавший ехал в музыкальную школу в Кировград. Его мама объяснила, что именно в этот день она не смогла отвезти его на машине, поэтому школьник добирался самостоятельно. Водитель «УАЗа» объяснил полицейским, что не заметил автобус, когда выезжал на главную дорогу.