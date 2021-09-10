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Общество10 сентября 2021 18:21

В школах Екатеринбурга уже 67 классов перевели на дистант из-за коронавируса

Днем ранее таких классов было 46
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Первые сообщения о переводе школьников на домашнее обучение появились 7 сентября

Первые сообщения о переводе школьников на домашнее обучение появились 7 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Екатеринбурга по состоянию на 10 сентября уже 67 классов отправлены на дистант из-за коронавируса, ученики массово переходят на домашнее обучение.

- В связи со случаями выявления вируса у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 67 классов, - отметили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

В ведомстве уточнили, что все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены. Напомним, днем ранее количество классов, переведенных на удаленку, составляло 46. А первые сообщения о переводе школьников на домашнее обучение появились 7 сентября.