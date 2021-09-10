В школах Екатеринбурга уже 67 классов перевели на дистант из-за коронавируса

Первые сообщения о переводе школьников на домашнее обучение появились 7 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Екатеринбурга по состоянию на 10 сентября уже 67 классов отправлены на дистант из-за коронавируса, ученики массово переходят на домашнее обучение.

- В связи со случаями выявления вируса у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 67 классов, - отметили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

В ведомстве уточнили, что все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены. Напомним, днем ранее количество классов, переведенных на удаленку, составляло 46. А первые сообщения о переводе школьников на домашнее обучение появились 7 сентября.