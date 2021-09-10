В Академическом пройдет очередной этап акции «3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга»

«Зеленая» акция рассчитана до 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Академическом районе 13 сентября пройдет очередной этап акции, приуроченной к предстоящему юбилею уральской столицы «3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга». Во время мероприятия будет заложена будущая дубрава в Преображенском парке, еловая аллея у Первой детской поликлиники и озеленение территории подстанции скорой помощи.

- «Зеленая» акция рассчитана до 2023 года, она проходит ежегодно в два этапа: весной, когда в Академическом стартует череда традиционных субботников, и в осенние месяцы, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Акция «3000 деревьев» стартовала в Академическом районе в сентябре 2020 года. Присоединиться к ней может каждый желающий, в этом году в течение сентября-октября в районе планируют высадить 500 новых деревьев.