В Екатеринбурге 50-летний мужчина лишился 4.6 миллиона рублей после звонка телефонных мошенников

Только после того, как звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 50-летний местный житель лишился 4.6 миллиона рублей после звонка телефонных мошенников. Мужчина написал заявление и рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка и рассказал, что аферисты пытаются оформить на него кредит, и небходимо перевести средства на защищенные счета. Уралец согласился и отправил 650 тысяч рублей

Позже с мужчиной связался лжесиловик и рассказал, что ему нужно следовать дальнейшим инструкциям «специалистов банка». На этот раз на доверчивого мужчину собирались оформить кредит в размере полутора миллионов рублей, которые также ушли на «защищенные» счета.

- Кроме того, неизвестный также убедил потерпевшего оформить еще несколько займов на общую сумму 2,4 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Только после того, как звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».