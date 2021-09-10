Советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева встретится с жителями Екатеринбурга

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В уральской столице пройдет встреча с советником лидера партии «Новые люди» Сарданой Авксентьевой.

За последние три месяца Авксентьева объехала около 30 регионов. В партии она отвечает за региональную политику и в каждом городе старается узнать о проблемах, которые не могут решить местные власти. В Челябинске политик обратила внимание на трудную экологическую ситуацию и раскритиковала работу депутата Госдумы от этого региона Владимира Бурматова. Он уже несколько лет возглавляет думский комитет по экологии и охране окружающей среды, однако экология в стране, по мнению Сарданы, находится в худшем состоянии за последние 17 лет.

Сардана Авксентьева стала широко известна за счет преобразований в Якутске, мэрию которого она возглавляла более двух лет. За это время политик успела стать одним из самых популярных градоначальников в России. Она существенно сократила расходы на содержание мэрии. Ее команде удалось найти в бюджете 1,2 миллиарда рублей на школы и детские сады и 800 миллионов – на ремонт и строительство дорог. За два года Якутск вышел на 11-е место в рейтинге российских городов по прозрачности госзакупок.

В январе 2021 года Сардана Авксентьева досрочно покинула свой пост из-за проблем со здоровьем. На выборах в Госдуму она возглавит федеральный список от партии «Новые люди» вместе с ее лидером Алексеем Нечаевым.