Еще дружелюбнее: УБРиР обновил мобильное приложение

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«Крупные банки давно взяли курс на mobile first, то есть на развитие именно мобильных приложений. Мы придерживаемся этой же концепции. Внимательно следим за оценками и отзывами. Постоянно работаем над тем, чтобы мобильный банк отвечал потребностям клиентов. Поэтому все изменения, которые мы внесли за последние месяцы, были продиктованы запросами пользователей», - отметил Павел Удинский, руководитель бизнес-блока развития интернет-банка УБРиР.

Мобильное приложение стало дружелюбнее: в нем появился Онбординг (Onboarding) — возможность познакомиться с продуктами банка. Это полезная информационная функция для новых пользователей, которая помогает адаптироваться к интерфейсу и сформировать первое впечатление от сервиса. В таком формате можно узнать подробнее о самом мобильном приложении, а в ближайшее время — о кредитном продукте «Овердрафт» и акциях по карте «My Life».

Самые заметные изменения в мобильном приложении:

Добавим, что до конца года УБРиР запланировал еще несколько крупных обновлений в мобильном приложении.