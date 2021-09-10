Опубликованы эскизы вариантов медалей Универсиады 2023

Эскизы медалей. Фото: правительство Свердловской области

В Казани на форуме «Россия – спортивная держава» представили три варианта эскизов медалей, которыми будут награждать участников Всемирных студенческих игр, которые в 2023 году пройдут в Екатеринбурге.

По словам главы директора Универсиады 2023 Александра Чернова, каждый из представленных вариантов эскизов отражает дух уральской столицы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Эскизы медалей. Фото: правительство Свердловской области

32-е Всемирные студенческие игры проведут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года в дни празднование уральской столицей 300-летнего юбилея. Соревнования пройдут по 18 видам спорта. Всего среди участников разыграют 247 комплектов медалей.