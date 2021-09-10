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Происшествия10 сентября 2021 10:24

На Урале будут судить инспектора ДПС, который составлял протоколы на невиновных

Сотрудник ГИБДД хотел искусственно завысить показатели своей работы
Анастасия ШИПИЦИНА
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Инспектор ДПС сам оплатил штрафы невиновного местного жителя

Инспектор ДПС сам оплатил штрафы невиновного местного жителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском будут судить 28-летнего инспектора ДПС за то, что он составил протоколы об административных правонарушениях на невиновного местного жителя. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В сентябре 2020 года обвиняемый с целью привлечения к административной ответственности заведомо для него невиновного местного жителя, изготовил шесть подложных постановлений об административных правонарушениях, - говорится в сообщении.

Инспектор составил протоколы по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения). За каждый из них невиновному местному жителю выписали штраф в размере 500 рублей. Сотрудник ДПС в ноябре того же года сам оплатил эти штрафы.

По данным следствия, инспектор хотел так искусственно завысить показатели своей работы. Обвиняемый частично признал вину.

На него завели уголовные дела по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законов интересов общества или государства) и по части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу).

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что пять непосредственных руководителей обвиняемого привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

- Если в ходе предстоящего судебного разбирательства вина инспектора ГИБДД будет доказана, его уволят из системы МВД по отрицательным мотивам и привлекут к предусмотренной законодательством нашей страны уголовной ответственности, - заявил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

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