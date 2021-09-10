На Урале будут судить инспектора ДПС, который составлял протоколы на невиновных

Инспектор ДПС сам оплатил штрафы невиновного местного жителя
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Уральском будут судить 28-летнего инспектора ДПС за то, что он составил протоколы об административных правонарушениях на невиновного местного жителя. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
- В сентябре 2020 года обвиняемый с целью привлечения к административной ответственности заведомо для него невиновного местного жителя, изготовил шесть подложных постановлений об административных правонарушениях, - говорится в сообщении.
Инспектор составил протоколы по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения). За каждый из них невиновному местному жителю выписали штраф в размере 500 рублей. Сотрудник ДПС в ноябре того же года сам оплатил эти штрафы.
По данным следствия, инспектор хотел так искусственно завысить показатели своей работы. Обвиняемый частично признал вину.
На него завели уголовные дела по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законов интересов общества или государства) и по части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу).
В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что пять непосредственных руководителей обвиняемого привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
- Если в ходе предстоящего судебного разбирательства вина инспектора ГИБДД будет доказана, его уволят из системы МВД по отрицательным мотивам и привлекут к предусмотренной законодательством нашей страны уголовной ответственности, - заявил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка