В Нижнем Тагиле мужчина обварился в коллекторе

Мужчину доставали из коллектора спасатели Фото: МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

В Нижнем Тагиле вечером, 9 сентября, жители дома на Попова, 30 услышали душераздирающие крики, доносящиеся с улицы в районе клуба Огнеупорщиков. Оказалось, что это на помощь звал мужчина, которого сильно ошпарило горячей водой, когда он залез в коллектор. Местные жители сразу же позвонили спасателям.

- Специалисты МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» незамедлительно выехали на место и при помощи специального оборудования достали пострадавшего. Мужчину ошпарило горячей водой. С термическими ожогами его передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - рассказали в МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

Также там рассказали, что на место выезжали сотрудники полиции. Возле коллектора был обнаружен набор газовых ключей, поэтому спасатели и силовики сделали вывод, что, скорее всего, мужчина хотел самостоятельно включить отопление.

- Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции 19 накануне в 19:48 от службы спасения. На место выехали сотрудники полиции, опросить потерпевшего не представилось возможным в виду его неадекватного состояния. Мужчину доставили в специализированное медучреждение. Информации о полученных им каких-либо травмах в полицию не поступало, - рассказали в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.