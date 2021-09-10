Отопление в Нижнем Тагиле включат с 13 сентября

Компании, осуществляющие теплоснабжение, должны будут отчитываться в городскую диспетчерскую о запуске котельных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле отопительный сезон начнется с 13 сентября. Об этом говорится в постановлении, которое подписал глава города Владислав Пинаев.
- Приступить к заполнению систем теплоснабжения в соответствии с очередностью по зонам подключения, - говорится в сообщении.
В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и больницах. После этого начнут заполнять системы теплоснабжения жилых домов.
При этом компании, осуществляющие теплоснабжение, должны будут отчитываться в городскую диспетчерскую о запуске котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций.
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