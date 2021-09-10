Больше половины уральцев жалуются на коллег-сплетников

Меньше всего любителей пообсуждать за спиной среди работников сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше половины жителей Свердловской области (67%) считают, что их коллеги сплетничают у них за спиной. Об этом говорится в исследование сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Еще 15% свердловчан считают, что сплетников среди их коллег нет, остальные 18% затруднились ответить, - говорится в сообщении.

При этом Свердловская область заняла второе место по количеству сплетников на работе. Регион на 1% обошла только Республика Башкортостан.

Чаще всего на коллег-сплетников жалуются в сферах «Производство, сельское хозяйство» (71%), «Управление персоналом» (70%) и «Юристы» (68%). Меньше всего любителей пообсуждать за спиной среди работников сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (49%) и «ИТ, интернет, телеком» (50%).

Женщины жалуются на сплетни чаще, чем мужчины. Среди разных возрастных групп о сплетниках на работе чаще говорили респонденты 45-54 лет (63%) и 25-34 лет (62%).

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