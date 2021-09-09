В Заречном у местных предпринимателей нашли тюки товара без маркировки

Ситуацией заинтересовались специалисты Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном у местных предпринимателей нашли тюки с одеждой, обувью и игрушками без маркировки. На бирках не было никакой информации о товарах и его изготовителе, а также отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации на реализуемой обуви. Ситуацией заинтересовались специалисты Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора.

- В отношении индивидуальных предпринимателей были составлены протоколы об административном правонарушении. Мировым судьей вынесены решения о наложении на каждого индивидуального предпринимателя штрафа на сумму пять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, всю нелегальную продукцию у бизнесменов изъяли и уничтожили. В установленном порядке под запрет попали 21 пара обуви, 33 предмета одежды, три комплекта постельного белья и 40 игрушек на сумму более 40 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.