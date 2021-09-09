В Первоуральске прокуратура помогла женщинам с детьми-инвалидами получить комфортное жилье

Суд встал на сторону женщин и удовлетворил иск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске две женщины, воспитывающие детей-инвалидов, добились получения комфортного жилья. Как оказалось, у них была тяжелая форма хронических заболеваний, из-за чего проживание с ними в однокомнатной квартире было невозможно. Местные жительницы были включены в очередь на получение жилья, однако заветных «квадратов» так и не получили.

- Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию городского округа в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу во внеочередном порядке предоставить жилые помещения несовершеннолетним, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В требовании говорится, что квартиры должны отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, с учетом проживания законного представителя. Суд встал на сторону женщин и удовлетворил иск. Решение суда находится на контроле прокуратуры.