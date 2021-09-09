Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 19:37

В Нижнем Тагиле мужчину будут судить за нападение на полицейского

Местный житель устроил дебош в кафе и ударил стража порядка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд

Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 38-летнего местного жителя, который, будучи нетрезвым, напал на сотрудника полиции. Мужчину обвиняют по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Все случилось в ночь на 2 мая этого года. В дежурную часть поступил звонок из кафе, где неизвестный гражданин нарушал общественный порядок. - По данному сообщению на место происшествия прибыли стражи порядка. Дебошир был доставлен в отдел полиции, где, выражая недовольство законными действиями полицейских, применил физическое насилие в отношении одного из них, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области. Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд. Там его рассмотрят по существу.