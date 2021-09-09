Полиция и СК прокомментировали инцидент с найденным трупом в Академическом районе Екатеринбурга

Мужчина проживал в съемной квартире данного микрорайона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция и следственный комитет прокомментировали инцидент с обнаружением трупа мужчины во дворе жилого дома на улице Краснолесья в Академическом районе. По предварительным данным, его смерть не имеет криминального характера, проводится доследственная проверка.

- Проведен осмотр места происшествия и тела умершего. По материалу проверки проводятся опросы очевидцев, тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, личность умершего уже установили, им оказался 59-летний местный житель.

- Мужчина проживал в съемной квартире данного микрорайона. Его опознали двоюродный брат и сестра. Возможной причиной смерти человека стали проблемы со здоровьем, - добавил полковник Горелых.