Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки

Фото: Яндекс-пробки

В четверг вечером Екатеринбург сковало в восьмибалльных пробках. Причиной коллапса стала плохая погода и дожди, из-за которых движение транспорта существенно заметлилось. Наиболее сложная обстановка в центре уральской столицы: стоят улицы Малышева, Ленина, Куйбышева, 8 Марта, Луначарского, Мамина-Сибиряка.

Сервис «Яндекс-пробки» прогнозирует, что улицы Екатеринбурга разгрузятся ближе к восьми вечера. Ограничения движения не запланированы. Также машины стоят на следующих участках: Базовый от Конюшенного проезда до Сибирского тракта, на улице Московская от Радищева до переулка Пестеревский в оба направления, на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до Фронтовых Бригад.

Напомним, съезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на федеральную трассу М-5 «Урал» перекроют до октября. Об этом сообщает Уралуправтодор.

- На 192 километре начались работы по устройству съездов, примыкания на ЕКАД, - говорится в сообщении.