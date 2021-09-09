На Урале обновили график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

Кроме того, вакцинироваться можно в 17 медицинских учреждениях и 38 прививочных кабинетах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге поставить прививку от коронавируса 10 сентября можно будет в пяти торговых центрах. Об этом сообщает департамент информационной политики города.
Поставить вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» можно в следующих ТЦ:
- с 10:00 до 15:00 в ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46
- с 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Академический» на улице Краснолесья, 133
- с 10:00 до 20:00 в ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87
- с 15:00 до 19:00 в ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50
- с 14:00 до 18:00 в ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41
Кроме того, вакцинироваться можно в 17 медицинских учреждениях и 38 прививочных кабинетах. Однако в медучреждениях нужна предварительная запись по единому номеру «122» или через портал Госуслуг. Также записаться можно на сайте поликлиники по месту жительства.
По последним данным, в Екатеринбурге есть больше 488 тысяч доз вакцины от коронавируса. В том числе 60 тысяч – «Спутник Лайт».
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