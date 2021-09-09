В Цыганском поселке в Екатеринбурге отключили газ

Всего газа нет в 50 домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Цыганском поселке в Юго-Западном микрорайоне в домах вдоль улиц Шаумяна и Амундсена отключили газ. Это следует из графика плановых отключений на сайте компании "Екатеринбурггаз".

На улице Амундсена газ временно перестали подавать в 13 частных домов в связи с техническим обслуживанием. Отключение в них будет только сегодня. В других двенадцати домах газа не будет с 6 по 11 сентября. Причина отключения не указана.

На улице Шаумяна газа нет в 30 домах с 3-го по 71-ый. Там происходят плановые работы по ликвидации газового колодца с 6 по 11 сентября.

Жители частного сектора жалуются на холод в домах и отсутствие горячей воды, так как на улице на этой неделе в Екатеринбурге резко похолодало.