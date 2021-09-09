Жители Нижнего Тагила на выборах смогут проголосовать из дома

Голосование пройдет с соблюдением норм безопасности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В дни голосования с 17 по 19 сентября 2021 года жители Нижнего Тагила в случае необходимости смогут проголосовать дистанционно. Об этом сообщает мэрия Нижнего Тагила.

На будущей неделе с пятницы по воскресенье в уральском городе с 8 до 20 часов будут работать 155 постоянных и 2 временных пункта для голосования. Если по уважительной причине (возраст, болезнь) избиратель не может проголосовать на избирательном участке, то нужно заранее позвонить на пункт для голосования и заявить об этом. Заявку можно подать с 10 по 15 сентября.

15 сентября участковые комиссии получат бюллетени, после чего на участках заработает система видеонаблюдения. На входе на пункты для голосования каждому избирателю будут измерять температуру, после чего выдадут маску, ручку или перчатки. Раз в три часа на каждом участке будут проводить дезообработку.

Напомним, что 17, 18 и 19 сентября 2021 года жители Свердловской области будут выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания и трех десятков местных дум.

Каждый пенсионер на участке для голосования получить продуктовую карту номиналом в 150 рублей, которую можно будет отоварить в одной из торговых сетей.

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